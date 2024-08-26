«Это же розыгрыш?»: 13-летняя дочь блогерши так и не дождалась возвращения мамы ко дню рождения

Фото: istock / fizkes
В Приморском крае произошла трагическая авария. На трассе Хабаровск – Владивосток погибла 31-летняя жительница Уссурийска Яна Хайлова, известная в своем регионе благодаря блогу, в котором делилась своей жизнью и вдохновляла других.
Роковое ДТППо имеющимся сведениям, 25 августа Яна возвращалась домой из Владивостока. Последнее сообщение в ее соцсетях гласит: «Вот теперь можно и домой поехать». За рулем Honda Vezel находилась ее подруга Надежда.
Сейчас сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства инцидента и стремятся восстановить полную картину произошедшего. По предварительной информации, водитель Toyota Probox, которому нужно было перестроиться в правую полосу, не удостоверился в безопасности своего маневра и врезалась в «Хонду». Удар оказался весьма тяжелым, в результате чего оба водителя потеряли контроль над автомобилями и вылетели в кювет. К сожалению, машина, в которой находилась блогер, опрокинулась на крышу, что привело к гибели.
Увы, ни водитель «Хонды», ни его пассажирка не были пристегнуты. Сейчас Надежда с серьезными травмами находится в реанимации, где врачи борются за ее жизнь. К сожалению, Яне помощь медиков не успели оказать, она скончалась на месте.
Фото: istock / Dmitry Alferov
«Мам, скажи, что это розыгрыш»Информация о личности погибшей быстро распространилась в СМИ и социальные сети, достигнув 13-летней дочери блогера. Девочка долго не могла поверить в это, продолжая надеяться, что мама вернется и откроет дверь дома. Девочка считала, что все сообщения в интернете — это всего лишь уловки мошенников, пытающихся обмануть ее широкую аудиторию.
«Мам, скажи, что это розыгрыш… что потом ты приедешь к бабушке, заберешь меня, и мы будем праздновать мой день рождения», – написала дочь погибшей под одним из маминых видео.Как сообщили близкие семьи, дочери погибшей в конце августа исполнится 14 лет. После возвращения матери они планировали вместе готовиться к празднованию. К сожалению, теперь родственники сосредоточены на организации похорон. Все это время девочка находится с бабушкой.
В Петербурге блогер Поднебесный заключён в СИЗО по делу о педофилии
Блогерша давно стала популярна в социальных сетях. Хайлова в своем блоге делилась тем, как сильно изменилась ее жизнь после рождения дочери. Хотя никто не знал, кто отец ребенка, девушка воспитывала ее одна, не впадая в уныние. Благодаря этому Яна стала настоящим вдохновением для тысяч людей. Она также снимала юмористические ролики на темы повседневной жизни, которые впоследствии становились вирусными в социальных сетях.
Девушка не скрывала красивую жизнь, показывала тусовки и путешествия. В 2023-м она увеличила грудь, о чем поведала поклонникам. Хайлова работала с несколькими брендами, рекламировала магазины одежды и парфюмерии. Это и был основной источник ее дохода. По некоторым данным, брюнетка состояла в отношениях, но бойфренда не показывала.
Читайте также:
Избила ложкой и утопила: новые подробности в деле опекунши с Урала, убившей 6-летнего мальчика
Увидеть Париж и сесть: кто такая Юлия Вавилова, пропавшая после ареста Павла Дурова
Психически нездоровы: Что известно о семье, где мужчина выбросил из окна жену с младенцем
Алина Юрчак