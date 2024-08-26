Финские пограничники задержали прогулявшихся в РФ французов на обратном пути

Фото: istockphoto/Sitikka
Французов, которые решили прогуляться в Россию, задержали на обратном пути финские пограничники, сообщает республиканская погранохрана.
«Вечером в субботу, 24 августа, в пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии поступило сообщение о трех людях, идущих в сторону финской границы в Париккала (в Южной Карелии. — Прим. ред.)», — сказано в сообщении ведомства.Пограничники добавили, что французы хотели посмотреть на птиц и природу, а знаки пограничной зоны проигнорировали. На российской территории они пробыли буквально несколько минут, однако при возвращении в Финляндию их арестовали. Проводится предварительное расследование.
Свою вину французы признали, за прогулку им грозит штраф.
Читайте также:
В крушении яхты Bayesian в Италии подозревают ее капитана
Очевидцы описали ощущения от удара в момент атаки дрона ВСУ в Саратове
В Омске семь человек госпитализировали после пожара на НПЗ
Никита Кротов