На Камчатке женщины наткнулись на медведя у школьного крыльца

16 сентября 2026, 03:41

В камчатском посёлке Палана две женщины наткнулись на медведя у школьного крыльца

Фото: iStock/mouse_sonya

В камчатском посёлке Палана женщины наткнулись на медведя у входа в школу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.