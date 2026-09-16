На Камчатке женщины наткнулись на медведя у школьного крыльца
В камчатском посёлке Палана женщины наткнулись на медведя у входа в школу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
По предварительным сведениям, огромный хищник перелез через забор и оказался на территории учебного заведения. Зверь уже добрался до крыльца, когда с ним столкнулись две сотрудницы школы. В настоящий момент медведя застрелили. Информации о пострадавших людях не поступало.
Согласно материалу, в столице полуострова, Петропавловске-Камчатском, из-за частых появлений косолапых сейчас действует режим повышенной готовности. Его ввели вечером 9 сентября. Местных жителей просят соблюдать осторожность не только в лесу, но и в городе. Отмечается, что в целях безопасности взрослые сопровождают детей по дороге в школу и обратно.
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