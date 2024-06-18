Буйного домовладельца из Домодедова подозревают в насилии над представителями власти

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«По данным следствия, в частном доме в деревне Минаево городского округа Домодедово начался пожар. Для его ликвидации местные жители вызвали сотрудников МЧС и полицию. Однако собственник дома помешал тушению огня, после чего внезапно кинул в одного из представителей власти топор. После этого злоумышленник достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух», – рассказали в пресс-службе.По данным управления, в результате действий мужчины никто не пострадал. В ближайшее время его доставят на допрос к следователю.
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Лора Луганская