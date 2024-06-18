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Поджёг дом и бросался топорами: В Подмосковье мужчина устроил серию преступлений

Житель Домодедова поджёг собственный дом и не давал потушить
18 июня 2024, 16:56
Фото: Istockphoto / Denis Vakhrushev

Фото: Istockphoto / Denis Vakhrushev

Неадекватный местный житель поджёг дом в подмосковном городском округе Домодедово и не давал его потушить. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.


Мужчина устроил пожар в собственном коттедже и начал валить деревья, чтобы огонь разошёлся. Он также стрелял и бил окна машины. Приехавшие спасатели увидели пистолет и вызвали полицию. Тем временем злоумышленник не давал тушить возгорание и угрожал пожарным.

Досталось и прибывшим на место полицейским – в одного из них мужчина внезапно метнул топор. Через некоторое время буйного жильца задержали. По предварительны данным, никто не пострадал.

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#преступность
#спасатели
#полиция
Полицейскому пришлось стрелять при задержании буйного жителя Домодедова
18 июня 2024, 17:10

Фото: Istockphoto / Dusan Ladjevic

Сотрудники полиции из подмосковного городского округа Домодедово пресекли противоправные действия вооружённого местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по московской области.
«В отделение полиции микрорайона Барыбино городского округа Домодедово поступило сообщение о пожаре в деревне Минаево и о том, что на месте находится гражданин с топором и предметом, похожим на оружие. Он препятствовал тушению огня. Прибывшие полицейские обнаружили мужчину, который вёл себя агрессивно и бросил в направлении стражей правопорядка топор. При этом он держал направленный в их сторону, похожий на пистолет предмет», – говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, учитывая его агрессивное поведение, участковый уполномоченный решил применить табельное оружие. После этого он на основании Федерального закона «О полиции» выстрелил в воздух.
Правонарушителя задержали. Им оказался житель Подмосковья 1983 года рождения. Пострадавших в результате инцидента нет. Предмет, конструктивно схожий с оружием, направят на исследование.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все детали произошедшего.

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#ск рф
#подмосковье
#московская область
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Буйного домовладельца из Домодедова подозревают в насилии над представителями власти
18 июня 2024, 16:58

Фото: Istockphoto / Diy1

«По данным следствия, в частном доме в деревне Минаево городского округа Домодедово начался пожар. Для его ликвидации местные жители вызвали сотрудников МЧС и полицию. Однако собственник дома помешал тушению огня, после чего внезапно кинул в одного из представителей власти топор. После этого злоумышленник достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух», – рассказали в пресс-службе.
По данным управления, в результате действий мужчины никто не пострадал. В ближайшее время его доставят на допрос к следователю.

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Угрожали ножом и ставили на колени: Дети потребовали миллион от истязавших их москвичей

Девушка с ножом кинулась на посетителей магазина под Москвой — видео
#ск рф
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#преступление
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#домодедово
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Угрожали ножом и ставили на колени: Дети потребовали миллион от истязавших их москвичей
Семьи пострадавших детей требуют миллион компенсации от истязавших их москвичей
18 июня 2024, 16:15

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Дети, которые пострадали от истязаний двоих мужчин в Москве, требуют со своих мучителей компенсацию в миллион рублей. Соответствующие иски поступили в Тимирязевский районный суд столицы от матерей пострадавших.
Инцидент произошёл в ноябре 2023 года, напоминает «РЕН ТВ». Двоим мужчинам, Александру Герасименко и Далеру Бабаджанову, показалось, что дети из баловства стучали в их квартиру. После этого они поставили их на колени на детской площадке и заставили извиняться. При этом они избивали ребят палкой и угрожали ножом.

В суд обратились матери потерпевших несовершеннолетних Лилия Аушева и Светлана Угренинова. Первая истица требует взыскать с Герасименко 500 тысяч рублей. Вторая просит удержать миллион рублей в солидарном порядке с обоих мужчин.

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#компенсация
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Операция «Нелегал» помогла пресечь в Подмосковье 5,3 тыс. миграционных нарушений
18 июня 2024, 15:18

Фото: ГУ МВД РФ по МО

5348 административных правонарушений в сфере миграции удалось пресечь в ходе первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал 2024». Он проходил в Московской области с 3 по 9 июня, сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.
«Целью операции было противодействие незаконной миграции, выявление правонарушений и преступлений в сфере миграции. За нарушение режима пребывания в России составлено более 3,2 тыс. административных протоколов, за незаконную трудовую деятельность – порядка 800. В отношении работодателей за незаконное трудоустройство выписано свыше 500 протоколов», – говорится в сообщении.
Как отметили правоохранители, сумма штрафов за нарушения в сфере миграции составила 19,5 млн рублей. Уже взыскано более 13 млн.
Суды вынесли более 1,5 тыс. решений о выдворении иностранных граждан за пределы России. Помимо этого, возбуждено 413 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции.

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#московская область
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В Киеве расстреляли сбежавшего на Украину оппозиционного блогера из Казахстана
18 июня 2024, 15:18

Фото: istockphoto/Shutter2U

В Киеве совершено покушение на блогера из Казахстана Айдаса Садыкова. В 2014 году он сбежал на Украину, откуда поливал грязью Россию и свою родину.
На Украине его деятельность сводилась к тому, чтобы оголтело критиковать российские и казахские власти. Садыков вёл оппозиционный канал «БАСЕ», в котором публиковал свои материалы, в основном, националистического характера. Клеветнику оказывал покровительство основатель оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Аблязов, сообщает «Страна.ua»/

Садыкова расстреляли прямо в машине, где он сидел вместе с женщиной, предположительно, его женой, которая тоже имеет отношение к «БАСЕ». Неизвестный подошёл к автомобилю, несколько раз выстрелил в блогера, после чего скрылся.

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#блогер
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Мужчина открыл стрельбу на предприятии в Рязани, есть погибшая
ТАСС: в Рязани мужчина открыл стрельбу на предприятии, один человек погиб
18 июня 2024, 15:13

Фото: iStock/Motortion

В Рязани мужчина начал стрельбу на предприятии «Рязаньмонтажзаготовка». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру.
Сообщается, что он сделал не меньше трех выстрелов из охотничьего оружия. Один мужчина получили ранения. Женщина из-за полученных травм погибла.

Ранее полиция задержала стрелявшего в мужчину из травматического оружия водителя из-за конфликта на парковке у ТЦ в Петербурге. У виновника был изъят пистолет. Стрелявший был объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело. Пострадавший мужчина был госпитализирован.

Мошенник едва не убедил 11-летнего мальчика взорвать собственную квартиру. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#стрельба
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Девушка с ножом кинулась на посетителей магазина под Москвой — видео
Девушка с ножом кинулась на посетителей продуктового магазина в Воскресенске
18 июня 2024, 15:10

Фото: istockphoto/ipopba

С ножом на посетителей продуктового магазина набросилась девушка в подмосковном Воскресенске. Об инциденте сообщил Следственный комитет. Уточняется, что 19-летнюю злоумышленницу обезвредили мужчины, отобрав нож. Ее ждет допрос. В сети опубликовали кадры с камер видеонаблюдения.
«От противоправных действий девушки никто не пострадал, так как до приезда сотрудников правоохранительных органов несколько мужчин удерживали её», – говорится в сообщении ведомства.



Похожий инцидент произошел в Одинцово, где два злоумышленника напали с ножом на человека прямо посреди дороги. Избив потерпевшего, нападавшие скрылись. Очевидцы преследовали их, но безрезультатно. По предварительным данным, разыскиваемые скрылись на машине.

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#следственный комитет
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#новости подмосковья
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Мошенник едва не убедил 11-летнего мальчика взорвать собственную квартиру
18 июня 2024, 14:06

Фото: istockphoto/Diy13

Мошенник убедил 11-летнего мальчика выпустить газ в квартире, а потом поджечь его зажигалкой. Трагедию предотвратил отец, вернувшийся за забытым дома телефоном.
Инцидент произошёл в городе Северодвинске Архангельской области, сообщает телеграм-канал Baza. Мужчина ушёл на работу, но оставил дома телефон. Дома оставался его 11-летний сын. Когда отцовский телефон зазвонил, мальчик взял трубку. Незнакомый мужчина представился начальником его папы и сообщил, что в доме скоро будут ремонтировать газовую сеть, поэтому следует подготовиться.

Для этого он велел ребёнку плотно закрыть окна и двери, удалить домашних животных и открыть газовые конфорки, а затем зажечь зажигалку. Мальчик 20 минут наполнял газом жилище, а затем начал щёлкать зажигалкой. По счастью, квартира находится на первом этаже и часть газа ушла через вентиляцию и щели в полу и не достигла за короткое время взрывоопасной концентрации. Тут за забытым телефоном вернулся отец. Он закрыл конфорки, открыл окна и отобрал у сына зажигалку. Когда мужчина взял трубку, он услышал: «Ты что, не мог попозже прийти? Не было бы ни твоего выродка, ни хаты».

Следственный комитет РФ по Архангельской области возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

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#газ
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В Сочи девушку унесло волной в открытое море, ее ищут второй день — видео
Baza: в Сочи девушку унесло волной в открытое море, ее ищут второй день — видео
18 июня 2024, 13:39

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Волной в открытое море унесло девушку в Сочи. Как сообщает Telegram-канал Baza, ее ищут второй день.
Известно, что 20-летняя пропавшая вышла к пляжу «Ривьера» во время шторма, находясь с другом. Они зашли в воду вместе, но вышел обратно только мужчина, девушка потерялась в волнах. Поиски пока не принесли результатов.

Схожее происшествие произошло в Одессе, где девушку-полицейского прямо во время фотосессии в шторм смыло в море. Уточнялось, что пропавшая была участковым и приехала в отпуск из города Ровно.

Также в Подмосковье погиб известный в Якутии рэп-исполнитель Айаан Никифоров. Он вместе с девушкой решил искупаться в Клязьме, что в Химках. Пара начала тонуть, прибежавшие на помощь очевидцы спасли только девушку.

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