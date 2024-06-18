Поджёг дом и бросался топорами: В Подмосковье мужчина устроил серию преступлений

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Неадекватный местный житель поджёг дом в подмосковном городском округе Домодедово и не давал его потушить. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Мужчина устроил пожар в собственном коттедже и начал валить деревья, чтобы огонь разошёлся. Он также стрелял и бил окна машины. Приехавшие спасатели увидели пистолет и вызвали полицию. Тем временем злоумышленник не давал тушить возгорание и угрожал пожарным.
Досталось и прибывшим на место полицейским – в одного из них мужчина внезапно метнул топор. Через некоторое время буйного жильца задержали. По предварительны данным, никто не пострадал.
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Лора Луганская