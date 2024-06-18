Девушка с ножом кинулась на посетителей магазина под Москвой — видео

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С ножом на посетителей продуктового магазина набросилась девушка в подмосковном Воскресенске. Об инциденте сообщил Следственный комитет. Уточняется, что 19-летнюю злоумышленницу обезвредили мужчины, отобрав нож. Ее ждет допрос. В сети опубликовали кадры с камер видеонаблюдения.
«От противоправных действий девушки никто не пострадал, так как до приезда сотрудников правоохранительных органов несколько мужчин удерживали её», – говорится в сообщении ведомства.
Похожий инцидент произошел в Одинцово, где два злоумышленника напали с ножом на человека прямо посреди дороги. Избив потерпевшего, нападавшие скрылись. Очевидцы преследовали их, но безрезультатно. По предварительным данным, разыскиваемые скрылись на машине.
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Никита Кротов