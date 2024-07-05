Букет с обезьяньей оспой: Ирландец заразил страшной болезнью 75 сексуальных партнёров

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Житель Ирландии спровоцировал распространение оспы обезьян, переспав с 75 партнёрами за 21 день, об этом сообщает RTE.
Вспышка этого страшного заболевания произошла в Ирландии в мае 2022 года. Медики выявили 229 заразившихся, каждый десятый из которых попал в больницу.
Позже стало известно, что, в среднем, у каждого из пострадавших было два сексуальных партнёра за 21 день до заражения. Однако один из мужчин признался, что за это время успел переспать с 75 партнёршами. Разумеется, все они тоже подхватили обезьянью оспу.
Уточняется, что чаще это заболевание подхватывали люди около 35 лет, а самому взрослому заражённому было 68.
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Позже стало известно, что, в среднем, у каждого из пострадавших было два сексуальных партнёра за 21 день до заражения. Однако один из мужчин признался, что за это время успел переспать с 75 партнёршами. Разумеется, все они тоже подхватили обезьянью оспу.
Уточняется, что чаще это заболевание подхватывали люди около 35 лет, а самому взрослому заражённому было 68.
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Евгения Парфентьева