В Таиланде после ДТП погибла российская мотоциклистка

23 ноября 2025, 08:51

Mash: Россиянка погибла после ДТП с торговой тележкой в Таиланде

Фото: iStock/jorgeantonio

Россиянка умерла в Таиланде из-за полученных травм в результате ДТП на мотоцикле, которое произошло 14 ноября в городе Паттайя. Об этом пишет Telegram-канал Mash.