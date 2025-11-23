В Таиланде после ДТП погибла российская мотоциклистка
Россиянка умерла в Таиланде из-за полученных травм в результате ДТП на мотоцикле, которое произошло 14 ноября в городе Паттайя. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Ксения ехала на мотоцикле по улице Джомтьен. Там она столкнулась с тележкой тайской торговки. Девушка не удержалась на байке и упала на асфальт, ударившись головой о бордюр.
У Ксении диагностировали серьёзную черепно-мозговую травму и переломы лицевых костей и руки. После аварии ее подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Тайская продавщица не пострадала. Через неделю россиянка скончалась из-за осложнений после полученных травм.
