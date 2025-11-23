Россиянин с ножом напал на прохожую, отобрав телефон и ювелирные изделия

23 ноября 2025, 11:53

Житель Тосно ранил ножом прохожую, отобрав у нее телефон и ювелирные изделия

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В городе Тосно Ленинградской области правоохранительные органы задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает 47.news.