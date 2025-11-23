Россиянин с ножом напал на прохожую, отобрав телефон и ювелирные изделия
В городе Тосно Ленинградской области правоохранительные органы задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает 47.news.
22 ноября на улице Радищева неизвестный мужчина напал на 42-летнюю женщину с ножом. Злоумышленник похитил у пострадавшей мобильный телефон и ювелирные украшения, после чего скрылся.
Женщина получила проникающее ножевое ранение в живот. На месте происшествия жертве нападения оказали первую помощь, после чего её доставили в больницу для дальнейшего лечения. Состояние россиянки оценивается как средней тяжести.
Правоохранительным органам удалось оперативно задержать подозреваемого. Им оказался 57-летний житель города Тосно, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
