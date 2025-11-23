В многоэтажном доме на юге Москвы произошёл пожар
В жилом доме на Нагатинской набережной в Москве произошёл пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по городу.
Возгорание случилось в квартире на десятом этаже. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. В ликвидации огня участвовали 25 сотрудников МЧС России, которые задействовали девять единиц специальной техники.
По информации чрезвычайного ведомства, десять человек самостоятельно эвакуировались из здания до приезда пожарных. Расчёты оперативно локализовали возгорание на площади 15 квадратных метров. Информации о пострадавших на текущий момент нет. Специалисты приступили к выяснению причин происшествия.
