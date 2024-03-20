Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Уфе бульдозер ночью снёс частный дом, в котором спали двое детей

В Уфе бульдозер ночью снёс частный дом, в котором спали двое детей

20 марта 2024, 22:55
Фото: iStock/gabort71

Фото: iStock/gabort71

В Уфе бульдозер посреди ночи разрушил частный дом. В этот момент там спали маленькие дети, однако их успели спасти. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, в снесённом дуплексе проживала женщина с двумя детьми 11 месяцев и 7 лет. Она ушла в магазин, а дети остались с отцом. В какой-то момент мужчина позвонил и сообщил, что рабочие на бульдозере начали сносить её дом. К ее приходу соседская часть дома уже была полностью разрушена, однако её сторону снести не успели. При этом отец успел вытащить детей из полуразрушенного дуплекса.

Девушка рассказала, что в 2023 году соседи продали свою часть дома местному предпринимателю Виталию Лунёву. Он также пытался выкупить и часть женщины за смешную сумму денег. Та отказалась.


Девушка написала заявлению в полицию, так как опасается, что дом опять попытаются снести. Сам же бизнесмен утверждает, что дом не сносил, просто провели демонтаж.

Читайте также:

«Не первый случай в этой семье»: В погребе жилого дома нашли мертвого младенца

«Разнесли всю квартиру»: Газовщики разгромили москвичу дом за отказ менять плиту

Снаряд попал в жилой дом в белгородском селе Никольское, два человека погибли
#магазин
#дети
#дом
#женщина
#бизнесмен
#рабочие
#женщины
#соседи
#отец
#мужчина
#дома
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Инвалида-колясочника приковали цепью к дереву в Кисловодске
СК возбудил дело из-за колясочника, прикованного цепью к дереву в Кисловодске
20 марта 2024, 20:47

Фото: Фотобанк Московской области

Прохожие обнаружили инвалида-колясочника, прикованного цепью к дереву на одной из улиц Кисловодска.
В ходе мониторинга одного из федеральных телеканалов управлением СК РФ по Ставропольскому краю было обнаружено, что в Кисловодске прохожие заметили инвалида-колясочника, прикованного к дереву.

По указу руководителя СУСК РФ по региону Игоря Иванова было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.

В настоящее время следователи выясняют все причины произошедшего. Руководитель следственного управления лично следит за ходом и результатами расследования, уточнили в пресс-службе ведомства.

Читайте также:

Младенцев, чьи тела нашли в Москве, могли выкинуть в канализацию

Сатаниста из Подмосковья арестовали по делу об изнасиловании несовершеннолетней

Россиянка умерла в муках после лечения в клинике при пятизвёздочном отеле в Египте
#ск рф
#инвалиды
#преступление
#уголовное дело
#ставропольский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Младенцев, чьи тела нашли в Москве, могли выкинуть в канализацию
Младенцев в Новой Москве могли выкинуть в канализацию
20 марта 2024, 19:43

Фото: iStock/terex

Младенцев, чьи тела нашли на насосной станции в Новой Москве, могли выкинуть в канализацию. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.
Ранее СК РФ и прокуратура сообщали, что в понедельник и вторник на насосной станции, на которой проводятся ремонтные работы, были обнаружены тела двух младенцев. По факту обнаружения тел было возбуждено два дело по статье Уголовного кодекса РФ о причинении смерти по неосторожности.

Было установлено, что оба тела женского пола. У одной из девочек была обнаружена рана в теменной области головы.

В настоящее время Следственный комитет ведёт работу по выяснению личности матери.

Собеседник агенства не исключил, что дети могли родиться уже мёртвыми, после чего мать выкинула их в канализацию.

Читайте также:

Тело ещё одного младенца обнаружили на насосной станции в Москве

Россиянка убила украинку в Германии, чтобы украсть её ребёнка

Угрожал ученицам ремнём и ставил в угол: Преподавателя-силовика уволили из МВД России
#москва
#младенец
#смерть
#ск рф
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сатаниста из Подмосковья арестовали по делу об изнасиловании несовершеннолетней
20 марта 2024, 18:48

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Останкинский суд Москвы заключил в СИЗО сатаниста из Подмосковья, который обвиняется в надругательстве над несовершеннолетней знакомой. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Согласно судебному постановлению, преступника заключили под стражу на 2 месяца, до 19 мая текущего года. Ему предъявили обвинение по нескольким статьям (Насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетней) и (Изнасилование несовершеннолетней).

По данным СК РФ, причастность злоумышленника была доказана показаниями жертвы, опознаниями и проведенными очными ставками.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске задержали сатаниста, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. При этом мужчина регулярно совершал нападения на людей.

Читайте также:

Обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки житель Казани выступит с последним словом

В доме у жителя Киргизии обнаружили тоннель в Узбекистан

ФСБ задержала в Курске жителя Камчатки за ролики с призывами убивать бойцов СВО
#обвинение
#мужчина
#ск рф
#изнасилование
#жертвы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подросток ударил ножом в живот одноклассника в Подмосковье
20 марта 2024, 18:25

Фото: iStock/maxim4e4ek

В городе Раменское Московской области ученик восьмого класса ударил одноклассника ножом в живот. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«Установлено, что вечером 19 марта 2024 года возле здания школы 14-летний подросток в ходе ссоры нанес своему однокласснику складным ножом один удар в правый бок», — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавший ребенок был экстренно госпитализирован. В настоящее время ему оказывается вся необходимая помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

По предварительным данным нападавший мальчик воспитывается в благополучной семье. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

В Москве мужчина напал на женщину с ножом в метро

Пятиклассница с ножом напугала учеников российской школы

Мужчина ударил ножом человека на открытии мемориальной доски герою СССР Гофману
#подросток
#ребёнок
#дело
#школы
#помощь
#уголовное дело
#пострадавший
#ссср
#мужчина
#мальчик
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Приамурье пробурят вторую скважину к заваленным в шахте горнякам
20 марта 2024, 17:50

Фото: iStock/Adam88xx

В руднике «Пионер» в Амурской области пробурят вторую скважину к оказавшимся под завалами горнякам. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Орлов.
Он пояснил, что вторая разведывательная шахта позволит спасателям связаться с горизонтом шахты, который расположен ближе. Это, в свою очередь, поможет точнее определить обстановку внутри.

Орлов подчеркнул, что в скважины будут опущены специальные камеры, которые были привезены из Новокузнецка.

Отметим, что спасатели уже вторые сутки не могут установить связь с горняками. Вечером в понедельник, 18 марта, на руднике «Пионер» произошёл обвал. Под завалами оказались 13 горняков. В настоящее время в Амурской области введён режим ЧС. О бурении первой скважины Орлов сообщил утром, 20 марта.

Читайте также:

Амурская область ввела региональный режим ЧС из-за обвала на руднике «Пионер»

13 человек оказались под завалами обрушившейся шахты в Амурской области

«Интерфакс»: Вертолёт со спасателями вылетел к месту ЧП на руднике в Приамурье
#шахты
#спасатели
#чп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России впервые лишили приобретенного гражданства осужденного за фейки об армии
20 марта 2024, 17:36

Фото: iStock/BrianAJackson

В России нарушителя, распространяющего запрещенную информацию о действиях армии, впервые лишили приобретенного гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.
Весной прошлого года жителя Краснодара Александра Сомрякова приговорили к шести годам тюрьмы за посты о событиях в украинских Мариуполе и Буче. Ему также назначили запрет на публикацию любой информации в интернете в течение четырех лет.

«Сомряков написал о том, что Вооруженные Силы РФ якобы совершили нападение на роддом и драмтеатр в Мариуполе, а также совершили массовое убийство в маленьком городишке Буча», — сообщалось в телеграм-канале пресс-службы судов Краснодарского края.
На публикацию обратили внимание сотрудники местного управления ФСБ, которые позже задержали Сомрякова. В дальнейшем в ходе следствия было принято решение лишить фигуранта уголовного дела приобретенного гражданства Российской Федерации. Ему пришло уведомление из МВД с соответствующей информацией.

Это первый случай в России, когда за распространение информации лишают гражданства. Мужчина до сих пор отбывает срок в колонии.

Читайте также:

Россиянка убила украинку в Германии, чтобы украсть её ребёнка

В доме у жителя Киргизии обнаружили тоннель в Узбекистан

Сотрудников ЛГБТ*-бара в Оренбурге отправили в СИЗО
#преступление
#россия
#владимир путин
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянка убила украинку в Германии, чтобы украсть её ребёнка
Bild: В Германии нашли тело матери убитой 27-летней украинки
20 марта 2024, 17:21

Фото: iStock/U. J. Alexander

В Германии после двух недель поиска обнаружено тело матери убитой ранее 27-летней украинки. Об этом пишет Bild.
Напомним, в Германии найдено тело 27-летней беженки с Украины с признаками насильственной смерти, а месячная дочь и мать убитой тогда пропали без вести. Девушка проживала в лагере для беженцев. Её тело обнаружил случайный прохожий на берегу Рейна возле города Гоккенхайм. В полиции уточнили, что на трупе имеются следы насильственной смерти.

Через несколько дней полицейские нашли живой дочку украинской беженки. А теперь, через две недели после убийства, в озере найдено и тело матери убитой украинки. По мнению полиции, женщина также была убита.

Издание пишет, что в убийствах подозреваются 43-летняя россиянка и 44-летний немец. По предварительным данным, они сделали это для того, чтобы украсть месячную дочь беженки с Украины.
#женщина
#мать
#полицейские
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В доме у жителя Киргизии обнаружили тоннель в Узбекистан
20 марта 2024, 17:20

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Житель Киргизии вырыл 130-метровый тоннель в своем доме, который ведет в Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности Киргизии.
Отмечается, что вход в тоннель с киргизской стороны был найден в доме жителя села Бек-Абад Сузакского района всего в 50 метрах от границы. Согласно информации источника, тоннель использовался для контрабанды различных товаров и незаконной переправки людей.

На данный момент сотрудники ГКНБ проводят проверку для установления обстоятельств и всех причастных к созданию и использованию подземного хода. Уточняется, что подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ФСБ задержала в Курске жителя Камчатки за ролики с призывами убивать бойцов СВО

SHOT: В Балашихе школьников госпитализировали после употребления водки

На актера Никиту Кологривого составили протокол о мелком хулиганстве
#фсб
#сотрудники
#узбекистан
#преступление
#киргизия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудников ЛГБТ*-бара в Оренбурге отправили в СИЗО
В Оренбурге сотрудников ЛГБТ*-бара арестовали по делу об экстремизме
20 марта 2024, 16:58

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Центральный районный суд Оренбурга арестовал арт-директора и администратора ЛГБТ*-бара Pose по делу об организации экстремистской деятельности. Об этом пресс-служба суда сообщила изданию «Лента.ру».
Отмечается, что обвиняемые были отправлены в СИЗО до 18 мая.

По данным следствия, администратор занимался подбором персонала, контролем за качеством обслуживания гостей и утверждением программ выступлений и мероприятий, которые пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения.

Арт-директор заведения занимался подбором травести-артистов, проводил с ними собрания, занимался пропагандой среди посетителей и в мобильной приложении нетрадиционных отношений.

Ранее, 18 марта глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своём Telegram-канале пост о возбуждении уголовного дела в отношении арестованных. По её словам, это первое в стране такое дело после решения Верховного суда о признании движения ЛГБТ* экстремистским.

Читайте также:

В Оренбурге возбудили первое в России уголовное дело об ЛГБТ*-экстремизме

Полиция в Ростове разыскивает разместивших символику ЛГБТ* на кладбище

Правительство РФ не поддержало уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ*

*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
#лгбт
#сизо
#арест
#оренбургская область
#уголовное
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф