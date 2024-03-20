В Уфе бульдозер ночью снёс частный дом, в котором спали двое детей

Фото: iStock/gabort71
В Уфе бульдозер посреди ночи разрушил частный дом. В этот момент там спали маленькие дети, однако их успели спасти. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, в снесённом дуплексе проживала женщина с двумя детьми 11 месяцев и 7 лет. Она ушла в магазин, а дети остались с отцом. В какой-то момент мужчина позвонил и сообщил, что рабочие на бульдозере начали сносить её дом. К ее приходу соседская часть дома уже была полностью разрушена, однако её сторону снести не успели. При этом отец успел вытащить детей из полуразрушенного дуплекса.
Девушка рассказала, что в 2023 году соседи продали свою часть дома местному предпринимателю Виталию Лунёву. Он также пытался выкупить и часть женщины за смешную сумму денег. Та отказалась.
Девушка написала заявлению в полицию, так как опасается, что дом опять попытаются снести. Сам же бизнесмен утверждает, что дом не сносил, просто провели демонтаж.
Читайте также:
«Не первый случай в этой семье»: В погребе жилого дома нашли мертвого младенца
«Разнесли всю квартиру»: Газовщики разгромили москвичу дом за отказ менять плиту
Снаряд попал в жилой дом в белгородском селе Никольское, два человека погибли
Девушка рассказала, что в 2023 году соседи продали свою часть дома местному предпринимателю Виталию Лунёву. Он также пытался выкупить и часть женщины за смешную сумму денег. Та отказалась.
Читайте также:
«Не первый случай в этой семье»: В погребе жилого дома нашли мертвого младенца
«Разнесли всю квартиру»: Газовщики разгромили москвичу дом за отказ менять плиту
Снаряд попал в жилой дом в белгородском селе Никольское, два человека погибли
Элина Позднякова