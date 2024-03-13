«Не первый случай в этой семье»: В погребе жилого дома нашли мертвого младенца

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В подвале дома под Новосибирском тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает КП-Новосибирск, ссылаясь на региональную прокуратуру.
Инцидент произошел в Болотнинском районе региона. По предварительной информации, мать ребенка, будучи беременной, решила не обращаться в больницу и родить дома. Тело малыша нашли в подвале жилого дома 11 марта.
Известно, у горе-мамочки были проблемы с законом. В 2020 году она родила ребёнка и оставила его на остановке общественного транспорта.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что в Калининграде американца осудят за попытку украсть сына из РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Известно, у горе-мамочки были проблемы с законом. В 2020 году она родила ребёнка и оставила его на остановке общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что в Калининграде американца осудят за попытку украсть сына из РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак