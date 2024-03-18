Снаряд попал в жилой дом в белгородском селе Никольское, два человека погибли

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Снаряд ВСУ попал в частный дом в селе Никольское Белгородской области при отражении ПВО атаки со стороны Украины. Погибли два человека, в том числе несовершеннолетний молодой человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате прямого попадания в частный жилой дом погибли 2 человека: молодой человек 17 лет и мужчина - от полученных ран они скончались на месте еще до приезда скорой помощи. Наши спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ребёнка оперативно доставили в детскую областную больницу. Сейчас врачи борются за жизнь девочки. Тем временем разбор завалов продолжается. Там могут находиться еще две женщины. Спасатели пытаются их найти.
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