Бультерьер напал на девочку в Татарстане во время выгула
В Нижнекамске суд заключил под стражу 47-летнего мужчину после того, как его собака напала на ребенка. Меру пресечения избрали по ходатайству городской прокуратуры, фигурант останется под стражей до 16 июля, сообщили в надзорном ведомстве.
По версии следствия, инцидент произошел 16 мая. Мужчина выгуливал в общественном месте бультерьера, принадлежащего его знакомому, без поводка и намордника. Пес набросился на несовершеннолетнюю девочку, которая получила травмы.
В пресс-службе Минздрава Татарстана ТАСС сообщили, что состояние пострадавшей оценивается как стабильное с положительной динамикой. Ребенок остается под постоянным наблюдением врачей.
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что из городского бюджета выделили 100 тысяч рублей на реабилитацию и восстановление девочки. Семье также окажут всю необходимую поддержку.