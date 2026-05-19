Бультерьер напал на девочку в Татарстане во время выгула

19 мая 2026, 21:30

Выгуливавшего напавшего на ребенка бультерьера мужчину арестовали в Нижнекамске

Фото: istockphoto/MG_54

В Нижнекамске суд заключил под стражу 47-летнего мужчину после того, как его собака напала на ребенка. Меру пресечения избрали по ходатайству городской прокуратуры, фигурант останется под стражей до 16 июля, сообщили в надзорном ведомстве.





По версии следствия, инцидент произошел 16 мая. Мужчина выгуливал в общественном месте бультерьера, принадлежащего его знакомому, без поводка и намордника. Пес набросился на несовершеннолетнюю девочку, которая получила травмы.



В пресс-службе Минздрава Татарстана ТАСС сообщили, что состояние пострадавшей оценивается как стабильное с положительной динамикой. Ребенок остается под постоянным наблюдением врачей.



Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что из городского бюджета выделили 100 тысяч рублей на реабилитацию и восстановление девочки. Семье также окажут всю необходимую поддержку.



