Бродячая собака напала на маму с трёхлетним ребёнком в Сочи
В Сочи стая бездомных собак напала на маму с трёхлетним сыном. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.
Женщина получила серьезную рваную рану на ноге, когда шла на остановку в селе Барановка. Три агрессивных пса неожиданно бросились на них. Один из них укусил женщину, но ей удалось отразить нападение и защитить ребенка.
Животные обосновались на улице Армянской и стали представлять угрозу для местных жителей. Несмотря на наличие муниципального приюта для бездомных зверей, местные власти игнорируют обращения граждан о необходимости отлова. Люди неоднократно сообщали о проблеме, но реакции не последовало.
