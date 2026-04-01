Бродячая собака напала на маму с трёхлетним ребёнком в Сочи

Фото: iStock/Osobystist

В Сочи стая бездомных собак напала на маму с трёхлетним сыном. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.



Женщина получила серьезную рваную рану на ноге, когда шла на остановку в селе Барановка. Три агрессивных пса неожиданно бросились на них. Один из них укусил женщину, но ей удалось отразить нападение и защитить ребенка.

Животные обосновались на улице Армянской и стали представлять угрозу для местных жителей. Несмотря на наличие муниципального приюта для бездомных зверей, местные власти игнорируют обращения граждан о необходимости отлова. Люди неоднократно сообщали о проблеме, но реакции не последовало.

Дарья Осипова

