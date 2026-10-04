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Под Костромой 80-летний водитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе

Фото: Istock/Francesco Scatena

В Костромской области 80-летний водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе. Об этом сообщила прокуратура региона.



ДТП случилось в городе Нерехта. Установлено, что одиннадцатилетняя девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии школьница получила травмы.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где ей оказывают необходимую помощь. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия. Сотрудники ведомства проверяют, как водитель соблюдал правила дорожного движения и требования безопасности.

До этого сообщалось о ДТП в Хабаровском крае. Там несовершеннолетний водитель сбил двух детей.

Ольга Щелокова

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