«Буря столетия»: сильнейший снегопад в Благовещенске помешал авиарейсам

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Сильный снегопад в Благовещенске, названный «бурей столетия» и длящийся уже двое суток, стал причиной переброски утренних рейсов из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока на запасной аэродром в Хабаровске, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
Рейсы, направленные в Благовещенск, остаются в Хабаровске, а вылеты из города задержаны, включая международный рейс в Утапао.
За последние двое суток в Благовещенске выпало рекордное количество осадков — 36 миллиметров, что стало абсолютным максимумом за последние 97 лет.
Снегопад вызвал транспортный коллапс в городе: школы перевели на дистанционное обучение, а спасатели и пожарные работают круглосуточно, помогая вытаскивать из сугробов автомобили.
На трассах области застряли рейсовые автобусы, грузовики с удобрениями и машины «скорой помощи». Спасательные службы эвакуировали пассажиров и водителей, а застрявшие транспортные средства освобождают с помощью тяжелой техники.
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«Из-за снегопада в Благовещенске несколько утренних рейсов ушли на запасной аэродром в Хабаровск. Рейс 5211 Новосибирск — Благовещенск. Рейс 299 Екатеринбург — Благовещенск. Рейс 2461 Владивосток — Благовещенск», — говорится в сообщении.
За последние двое суток в Благовещенске выпало рекордное количество осадков — 36 миллиметров, что стало абсолютным максимумом за последние 97 лет.
Снегопад вызвал транспортный коллапс в городе: школы перевели на дистанционное обучение, а спасатели и пожарные работают круглосуточно, помогая вытаскивать из сугробов автомобили.
На трассах области застряли рейсовые автобусы, грузовики с удобрениями и машины «скорой помощи». Спасательные службы эвакуировали пассажиров и водителей, а застрявшие транспортные средства освобождают с помощью тяжелой техники.
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Мария Моисеева