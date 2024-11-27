Литовский наемник продавал «трофеи» из Курской области через соцсети

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против литовского наемника Шарунаса Ясюкявичюса, обвиняя его в терроризме и наемничестве. Поводом для этого стали интернет-аукционы, организованные Ясюкявичюсом, на которых он продавал вещи, вывезенные из Курской области, передает РИА Новости.
В соцсетях наемник активно рекламировал свои мероприятия, указывая, что средства от продажи будут направлены на поддержку Украины.
Среди выставленных на аукцион предметов были аптечка, балаклава, две бутылки водки, лотерейные билеты, купюра номиналом в 1000 рублей и даже трофейные ценники из магазина «Пятерочка» в городе Суджа.
Эти вещи, как утверждают следователи, были вывезены из зоны конфликта, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.
СК РФ считает действия Ясюкявичюса незаконными, поскольку они нарушают нормы международного и национального права, а также используются для финансирования враждебной деятельности.
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Среди выставленных на аукцион предметов были аптечка, балаклава, две бутылки водки, лотерейные билеты, купюра номиналом в 1000 рублей и даже трофейные ценники из магазина «Пятерочка» в городе Суджа.
Эти вещи, как утверждают следователи, были вывезены из зоны конфликта, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.
СК РФ считает действия Ясюкявичюса незаконными, поскольку они нарушают нормы международного и национального права, а также используются для финансирования враждебной деятельности.
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Мария Моисеева