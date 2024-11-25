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Владислав Мурашов проверил готовность к зимнему сезону в Ленинском округе

Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

Заместитель Председателя Правительства Московской области, министр региона по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов посетил с рабочим визитом Ленинский городской округ. В поездке его сопровождал глава муниципального образования Станислав Каторов.
Вместе они проанализировали организацию вывоза отходов из контейнеров у многоэтажных домов, а также уборки дворовых территорий в предстоящий зимний сезон, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

Глава округа, рассказал представителям министерства о текущей обстановке с парковкой на придомовых территориях и состоянии контейнерных площадок. Также генеральный директор Каширского регионального оператора поделился новыми методами, применяемыми для утилизации отходов в Ленинском округе.



Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

«Продолжаем лично посещать муниципалитеты. Сегодня обсудили с главой и представителями регионального оператора вопросы устранения нарушений в части вывоза ТКО, уборки снега, а также меры борьбы с запаркованностью. Основная точка роста — отказ от сторонних возчиков в пользу регионального оператора для обеспечения прозрачности маршрута ТКО. Видим также эффективную работу искусственного интеллекта в этом вопросе — с начала года камеры системы «Безопасный регион» вынесли порядка 100 постановлений о ненадлежащей парковке у КП. Более 170 постановлений вынесено с помощью «Народного инспектора», — сказал Владислав Мурашов.

В пресс-службе округа добавили, что в ходе визита представителей областного правительства была осмотрена коммунальная техника в муниципальном бюджетном учреждении «Благоустройство», которое занимается чисткой общественных мест, дворовых площадок, парков и скверов. На балансе учреждения свыше 110 специальных автомобилей, из которых 10 были приобретены Министерством в 2024 году. Во время инспекции шел сильный снегопад, что позволило проверяющим на практике оценить эффективность уборки снега в дворах и проездах.

Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

«По итогам проверки со стороны министерства были даны соответствующие рекомендации как Ленинскому округу более чётко и грамотно отработать зимний период», — отметила заместитель главы городского округа Татьяна Калямина.

Она также отметила, что Ленинский городской округ участвует в программе по модернизации контейнерных площадок, которая рассчитана на два года — 2024 и 2025. В текущем году в муниципалитете отремонтировали 33 площадки, ещё 25 планируют обновить в следующем году.

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Макрон мог передать записку Лаврову на саммите G20
Политолог Карасев: Макрон мог передать записку Лаврову на саммите G20
25 ноября 2024, 20:01

Фото: iStock/Bet_Noire

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита G20 мог передать главе МИД России Сергею Лаврову записку. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.
Он отметил, что Лавров присутствовал на саммите «Большой двадцатки» 18-19 ноября. В какой-то момент к нему подбежал Макрон, поздоровался и, как предполагает Карасев, передал ему записку в Кремль.

Также политолог отметил, что Россия не пребывает в состоянии дипломатической изоляции, что подтверждается участием страны в международных мероприятиях и поддержкой других государств.

С 18 по 19 ноября прошёл саммит G20 в Бразилии. В ходе совместного фотографирования Макрон, стоявший ниже, поднялся на верхний ярус, и с широкой улыбкой протянул Лаврову руку. Российский министр ответил на жест, после чего они обменялись несколькими фразами.

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#франция
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#украина
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Правительство призвало доработать проект о запрете мигрантам привозить семьи в Россию
Кабмин потребовал доработки проекта о запрете мигрантам привозить семьи в Россию
25 ноября 2024, 19:13

Фото: iStock/Yury Gubin

Правительство России призвало проработать законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на копию проекта призыва кабмина.
В тексте указано, что законопроект нуждается в существенной доработке.Отмечается, что рассматриваемые изменения могут создавать правовую неопределённость, а также должны согласовываться с положениями международных договоров России.

Напомним, что группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесла законопроект, согласно которому предлагается ввести ограничения в отношении трудовых мигрантов без российского гражданства, которые собирается перевести свою семью в Россию.

В партии подчеркнули, что речь в инициативе идёт исключительно о низкоквалифицированных специалистов, находящихся на территории России на основании трудового договора или патента, а также не имеющих других законных оснований на проживание в стране, которым, в частности, является гражданство.

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#правительство
#госдума
#законопроект
#мигранты
#семьи
#ограничения
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По поручению помощника президента РФ прошло совещание по вопросам разработки нацпроектов
25 ноября 2024, 19:07

Алексей Дюмин (Фото: kremlin.ru)

25 ноября по поручению помощника президента РФ, Секретаря Государственного Совета РФ Алексея Дюмина прошло совещание с председателями комиссий Госсовета РФ по вопросам разработки новых нацпроектов.
Участники, среди которых был заместитель Руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, выразили мнения по содержанию паспортов нацпроектов, а ещё процессу их формирования и согласования.

Выводы обсуждения учтут во время подготовки заседания Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам — на нём Владимиру Путину представят результаты работы над новыми нацпроектами.

«Сейчас определяются ориентиры и параметры развития страны на ближайшие 6 лет. Знаю, что конец года для глав регионов – всегда очень напряженное время. Тем не менее призываю всех председателей комиссий Госсовета не сбавлять темп и продолжить совместную работу», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава государства включил руководителей комиссий Государственного Совета в проектные комитеты по разработке нацпроектов как заместителей председателей.

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#страны
#рф
#президент
#алексей дюмин
#совещание
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Шойгу сообщил о планах исключить Талибан* из чёрного списка
25 ноября 2024, 19:04

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в ходе встречи с делегацией Афганистана заявил о планах исключить движение Талибан* из «чёрного списка». Об этом сообщил афганский новостной интернет-портал Alemarah.
Отмечается, что делегации России и Афганистана провели встречу в понедельник.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что ожидает в скором времени решения по исключению движения из российских списков террористических организации.

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*находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, признано террористическим и запрещено в России
#сергей шойгу
#россия
#афганистан
#оон
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Advance: Удары ракетами ATACMS — это прямое нападение США на Россию
25 ноября 2024, 18:47

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Тем, что американский президент Джозеф Байден дал Киеву разрешение использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории, Соединённые Штаты фактически напрямую напали на Россию.
Об этом пишут обозреватели издания Advance. В публикации отмечается, что в данном случае речь идёт о таких типах вооружений, как ракеты ATACMS или Storm Shadow, которыми управляют непосредственно американские военные или же их европейские союзники — англичане и французы.

Авторы материала отмечают, что эти установки оснащены сложными и многоуровневыми военными технологиями, которыми могут управлять только военные кадры высокой квалификации, а у Украины таких просто нет. Именно поэтому запуск ракет ATACMS можно квалифицировать как прямое нападение США на Россию, заключают авторы статьи.

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#сша
#нападение
#военные
#кадры
#ракеты
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Депутат Водолацкий заявил об отсутствии единства в ЕС по поводу Украины
25 ноября 2024, 18:13

Фото: iStock/e-crow

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что в Евросоюзе нет единства по поводу вопроса отправки военного контингента на Украину.
Так он прокомментировал сообщения французских СМИ о том, что ЕС обсуждает возможную отправку военных на Украину.

«Единства в Европе давно нет. Существуют одиозные личности, которые хотят занять место Меркель после её ухода, но никак ни у кого не получается. Макрон пытается стать лидером Европы, но его заявления вводят в заблуждение всех его сотоварищей. Нет собственной политики, нет собственного мнения. Пытается выполнить указания своих хозяев, потому что Макрон — несамостоятельная политическая фигура», — пояснил в беседе с RT Водолацкий.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что, хоть Евросоюз и не готов к полномасштабному противостоянию с Россией, но отправить отдельные воинские контингенты на Украину от себя вполне может.

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#ес
#евросоюз
#макрон
#политика
#украина
#россия
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Аналитик Фёдоров допустил отправку воинских контингентов ЕС на Украину
25 ноября 2024, 17:57

Фото: iStock/Ruma Aktar

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что, хоть Евросоюз и не готов к полномасштабному противостоянию с Россией, но отправить отдельные воинские контингенты на Украину от себя вполне может.
«Не думаю, что они способны на полномасштабную самоубийственную войну с нами, но помочь какими-то инструкторами, отдельными контингентами вполне могут. На прямой конфликт на все сто вряд ли они согласятся, это будет чересчур болезненно воспринято их населением. Поэтому при критической обстановке для Украины они рискнут направить свои воинские контингенты, если не на участие в боевых столкновениях, то, может быть, на охрану или где-то в тылу», — прояснил в беседе с RT Фёдоров.

Ранее политолог Иван Мезюхо в комментарии заявления экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что люди на Украине нервничают из-за удара «Орешника», отметил, что для успокоения народа Киеву необходимо выполнять требования России.

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#политолог
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#рф
#политика
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Россиянам будут отказывать в двойном гражданстве с Чехией
25 ноября 2024, 16:00

Фото: iStock/Konoplytska

Россияне, желающие получить гражданство Чехии, должны будут сначала отказаться от российского паспорта. С такой инициативой выступила группа депутатов чешского парламента, её уже одобрил комитет по безопасности, пишет издание Novinky.
Отмечается, что эту поправку в соответствующий закон уже одобрил комитет парламента Чехии по безопасности. 3 декабря состоится рассмотрение инициативы на заседании всего состава нижней палаты парламента.

Если законопроект будет принят в окончательном чтении, россияне не смогут как прежде получать гражданство Чехии, сохраняя при этом российские паспорта.

Один из авторов документа Мартин Экснер заявил, что такая мера связана с конфликтом на Украине и обострением международной ситуации.

А вице-спикер нижней палаты парламента Чехии Ян Бортошек добавил, что возможность получения двойного гражданства создаёт угрозы для нацбезопасности страны, поскольку может способствовать скрытому влиянию и интересам другого государства.

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#чехия
#россия
#гражданство
#паспорт
#россияне
#законопроект
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Политолог Мезюхо рекомендовал Украине выполнять требования России
25 ноября 2024, 16:00

Фото: iStock/BigNazik

Политолог Иван Мезюхо в комментарии заявления экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что люди на Украине нервничают из-за удара «Орешника», отметил, что для успокоения народа Киеву необходимо выполнять требования России.
«Во-первых, он подтвердил, что «Орешник» существует, тогда как господин Подоляк говорит, что его нет. Киевскому режиму вообще надо разобраться с тем, что для них является истинным, а что ложным. Во-вторых, чтобы жители Украины не переживали, Киеву надо идти по пути выполнения требований России, которые были озвучены ещё 24 февраля 2022 года», — прояснил в беседе с RT Мезюхо.

Ранее сообщалось, население Польши начало задумываться о катастрофических последствиях в случае конфликта с Москвой после российского удара «Орешником» и разрешения США использовать ВСУ дальнобойное оружие.

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#оружие
#население
#законы
#украина
#россия
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