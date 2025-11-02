Бурятская певица обвинила мужа в педофилии, а потом передумала

02 ноября 2025, 19:45

В Якутии певица Батоцыренова заявила, что ложно обвинила мужа в педофилии

Фото: Istock/Elis Cora

Уроженка Бурятии Баирма Батоцыренова, известная в соцсетях как певица и ведущая, обвинила мужа в домогательствах к их старшей дочери, но затем отступила от своих слов. Telegram-канал «Весь Улан-Удэ» опубликовал её видеообращение.





После ссоры с супругом женщина поговорила с дочерью, и та под давлением сообщила, что отец её «трогал».



Батоцыренова обратилась в психологический центр, который передал заявление в Следственный комитет. В своем обращении певица заявила, что осознала тяжесть случившегося.

«Ему грозит 20 лет тюрьмы. Я осознала ужас содеянного: он воспитывал дочь с двух лет, был ей настоящим отцом. Мы уже пытались исправить ситуацию: и я, и дочь неоднократно говорили следствию, что давали ложные показания», — пояснила Батоцыренова.