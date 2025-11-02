«Кто-то вломился»: Подросток застрелил жену брата и двоих маленьких племянников

02 ноября 2025, 17:11

В США подросток получил пожизненное за убийство двух племянников и их матери

Фото: Istock/ViewApart

Суд в США приговорил 16-летнего Эрика Суини к пожизненному заключению за убийство его невестки и двух племянников. Приговор вынесли 2 ноября. Подробности сообщает издание The Mirror.