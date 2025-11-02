«Кто-то вломился»: Подросток застрелил жену брата и двоих маленьких племянников
Суд в США приговорил 16-летнего Эрика Суини к пожизненному заключению за убийство его невестки и двух племянников. Приговор вынесли 2 ноября. Подробности сообщает издание The Mirror.
Инцидент произошёл в августе 2022 года в штате Нью-Гэмпшир. Эрик застрелил 25-летнюю Кассандру Суини и её сыновей — четырёхлетнего Бенджамина и годовалого Мэйсона. Подросток сообщил брату о нападении неизвестного, но следователи не нашли следов взлома. Расследование установило, что юноша сам совершил убийства.
Эрик жил в доме брата три года после того, как от него отказались родители. По словам соседей, незадолго до трагедии супруги жаловались на его агрессивное поведение и планировали прекратить опеку. В октябре 2025 года суд признал Эрика Суини виновным и назначил ему пожизненный срок.
