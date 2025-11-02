В Рязани пьяный водитель сбил насмерть маленького мальчика на тротуаре
В Рязани автомобиль насмерть сбил одиннадцатилетнего мальчика, который шёл по тротуару. Ребёнок погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Авария произошла 2 ноября в обеденное время. Инцидент случился на проезде Яблочкова, рядом с домом №17. По предварительной информации, 34-летний местный житель управлял автомобилем Luxgen и находился в состоянии алкогольного опьянения.
Его машина сбила ребёнка, который в этот момент передвигался по тротуару. Прокуратура организовала проверку по этому факту. На место случившегося выезжал прокурор Октябрьского района Рязани Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось о происшествии на юго-западе Москвы, где электробус сбил пешехода.
