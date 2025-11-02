Житель Подмосковья взыскал через суд компенсацию за укус корги

02 ноября 2025, 17:38

В Подмосковье суд взыскал с хозяина собаки 30 тысяч рублей за укус мужчины

Фото: Istock/Nataba

Житель Подмосковья через суд взыскал с владельца собаки 30 тысяч рублей за моральный вред. Об этом сообщают материалы дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.