Житель Подмосковья взыскал через суд компенсацию за укус корги

В Подмосковье суд взыскал с хозяина собаки 30 тысяч рублей за укус мужчины
Житель Подмосковья через суд взыскал с владельца собаки 30 тысяч рублей за моральный вред. Об этом сообщают материалы дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.



Инцидент произошёл на территории садового товарищества в Щёлковском районе. Во время прогулки собака породы метис корги укусила мужчину за ногу. Пострадавший сразу вызвал наряд полиции, который составил протокол о происшествии.

После инцидента россиянин обратился в травмпункт, где ему сделали прививки. Месяц он лечился амбулаторно, жаловался на боль, судороги и повышенное давление. Он требовал с владельца собаки 100 тысяч рублей компенсации.

На судебном заседания мужчина подтвердил свои слова фотографиями места укуса и медицинскими справками. Его иск удовлетворили частично, взыскав 30 тысяч рублей компенсации. Суд обязал ответчика оплатить 3 тысячи рублей государственной пошлины в бюджет.

