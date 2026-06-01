Бурятские таможенники обнаружили нефрит под одеждой иностранки
Сотрудники Бурятской таможни пресекли контрабанду нефрита на границе с Монголией. На пункте пропуска «Кяхта» 55-летняя иностранная гражданка попыталась незаконно вывезти стратегически важный минерал, примотав его скотчем к пояснице.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время таможенного досмотра женщина добровольно отдала инспекторам пакет с камнем. Декларацию на товар она не подавала, а разрешительных документов на вывоз нефрита у нее не оказалось.
Сама нарушительница призналась, что знала о незаконности своих действий. Она согласилась перевезти минерал за вознаграждение в пять тысяч рублей по просьбе знакомого.
В отношении путешественницы возбудили административное дело по статье «Сокрытие товаров от таможенного контроля способом, затрудняющим их обнаружение». Ей грозит крупный штраф и конфискация нефрита.
