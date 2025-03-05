Умер режиссёр фильма про президента России

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Режиссёр кинокомедии «Каникулы президента» Илья Шерстобитов скончался на 49 году жизни от острой сердечной недостаточности. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Источник канала уточнил, что режиссёр часто жаловался на на сильную усталость и аритмию, также его беспокоило пониженное давление.
В минувшую пятницу Шерстобитов вернулся домой после съёмок своего нового сериала. В какой-то момент он почувствовал себя плохо, после чего его экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц. Однако врачам не удалось спасти его.
Шерстобитов известен как режиссёр комедийного фильма «Каникулы президента». Помимо этого, у него есть множество продюсерских работ, включая сериалы «Венец творения» и «Вспоминая тебя».
Также Шерстобитов занимался преподавательской деятельность. Он был мастером режиссёрского факультета Института кино и телевидения (ГИТР).
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В минувшую пятницу Шерстобитов вернулся домой после съёмок своего нового сериала. В какой-то момент он почувствовал себя плохо, после чего его экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц. Однако врачам не удалось спасти его.
Шерстобитов известен как режиссёр комедийного фильма «Каникулы президента». Помимо этого, у него есть множество продюсерских работ, включая сериалы «Венец творения» и «Вспоминая тебя».
Также Шерстобитов занимался преподавательской деятельность. Он был мастером режиссёрского факультета Института кино и телевидения (ГИТР).
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Анастасия Чинкова