Мёртвая пациентка месяц пролежала на чердаке больницы в Орехово-Зуеве

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В Подмосковье мёртвую пациентку с перебинтованной головой обнаружили на чердаке больницы. По предварительным данным, она пролежала там около месяца.
Тело женщины было найдено в техническом помещении 1-й городской больницы Орехово-Зуева. Её голова была перебинтована, а кроме взрослых подгузников на ней практически ничего не было. Тело уже начало гнить.
В результате проверки удалось установить личность погибшей. Ей оказалась 56-летняя жительница Электрогорска, пишет Telegram-канал Baza.
Выяснилось, что её привезли в медучреждение 17 января с травмой головы, а спустя несколько дней она исчезла. Персонал больницы не заметил её ухода.
Родственники погибшей обратились в Следственный комитет, начата проверка.
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В результате проверки удалось установить личность погибшей. Ей оказалась 56-летняя жительница Электрогорска, пишет Telegram-канал Baza.
Выяснилось, что её привезли в медучреждение 17 января с травмой головы, а спустя несколько дней она исчезла. Персонал больницы не заметил её ухода.
Родственники погибшей обратились в Следственный комитет, начата проверка.
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Анастасия Чинкова