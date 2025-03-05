В Москве нашли мертвым российского актера

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В Москве был найден мертвым актер Александр Милокостый, известный по своей роли в фильме «Адъютант его превосходительства». По информации «MK.RU», тело артиста было обнаружено в его квартире на Севастопольском проспекте.
Согласно сообщениям, полиция получила уведомление о пропаже 66-летнего актера накануне. Прибывшие на место происшествия стражи порядка вскрыли квартиру и нашли труп. Предварительные данные указывают на то, что тело пролежало в квартире около десяти дней, на нем не было обнаружено признаков насильственной смерти.
Александр Милокостый родился 8 сентября 1956 года и за свою карьеру снялся в нескольких значимых фильмах, включая «Трое», «Всадник без головы», «Повесть о человеческом сердце», «Мелодия на два голоса» и «Испанская актриса для русского министра». С 1979 года он также работал в Московском областном драматическом театре, где исполнял ведущие роли.
Смерть Александра Милокостого стала большим ударом для его коллег и поклонников. Обстоятельства его смерти продолжают выясняться.
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Александр Милокостый родился 8 сентября 1956 года и за свою карьеру снялся в нескольких значимых фильмах, включая «Трое», «Всадник без головы», «Повесть о человеческом сердце», «Мелодия на два голоса» и «Испанская актриса для русского министра». С 1979 года он также работал в Московском областном драматическом театре, где исполнял ведущие роли.
Смерть Александра Милокостого стала большим ударом для его коллег и поклонников. Обстоятельства его смерти продолжают выясняться.
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Дарья Осипова