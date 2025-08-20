«Бутылки и карта города»: В Обнинске задержали подростков за поджог синагоги

20 августа 2025, 14:47

По факту поджога синагоги в Обнинске задержаны двое фигурантов

Фото: Istock/sssss1gmel

Двое несовершеннолетних были задержаны по подозрению в попытке поджога синагоги в Обнинске. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Калужской области.