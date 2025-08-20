«Бутылки и карта города»: В Обнинске задержали подростков за поджог синагоги
Двое несовершеннолетних были задержаны по подозрению в попытке поджога синагоги в Обнинске. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Калужской области.
По информации ведомства, подозреваемые были установлены и задержаны сотрудниками УФСБ России по Калужской области во взаимодействии с региональным УМВД. Ими оказались 15-летний и 16-летний подростки, проживающие в Москве и Брянской области.
Установлено, что молодые люди познакомились в социальных сетях. В ходе проведённых обысков по местам их проживания были изъяты одежда, средства связи, карта города и другие предметы.
Сообщается, что инцидент произошёл в ночь с 12 на 13 августа. Неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в здание синагоги на улице Графской. В результате происшествия было повреждено входная группа здания.
