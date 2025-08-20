«Пришёл с двумя ножами»: Москвич зарезал соседа из-за громкой музыки
В Москве задержали подозреваемого в бытовом конфликте, в ходе которого один человек погиб, а второй был госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура Москвы».
Инцидент со смертельным исходом произошёл в одном из домов на улице Кольской. 37-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришёл к соседям с требованием сделать музыку тише. При себе у него было два ножа. В ходе возникшего спора мужчина применил холодное оружие и нанёс двум соседям телесные повреждения.
Оба пострадавших с проникающими ранениями были госпитализированы. Несмотря на усилия медиков, один из мужчин скончался в больнице. Подозреваемого в инциденте задержали. По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело. Его дальнейшее расследование взяла на контроль прокуратура.
