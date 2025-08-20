«Пришёл с двумя ножами»: Москвич зарезал соседа из-за громкой музыки

20 августа 2025, 13:17

В Москве конфликт из-за шума между соседями закончился гибелью человека

Фото: Istock/PATCHARIN SAENLAKON

В Москве задержали подозреваемого в бытовом конфликте, в ходе которого один человек погиб, а второй был госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура Москвы».