В Курганской области детская шалость стала причиной гибели многодетной семьи
В Курганской области при пожаре в частном доме погибли три человека, среди них ребёнок. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Трагедия произошла в селе Чаши Каргапольского округа утром 20 августа. По предварительной информации следственных органов, причиной возгорания мог стать тлеющий диван. Накануне вечером дети случайно подожгли мебель, родители потушили её водой, однако ночью диван вновь воспламенился, что и привело к масштабному пожару.
В результате в огне погибли двое взрослых и полуторагодовалый ребёнок. Отмечается, что у погибших остались ещё четверо детей, которые в момент происшествия находились у бабушки.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование продолжается.
