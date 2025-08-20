В Курганской области детская шалость стала причиной гибели многодетной семьи

20 августа 2025, 12:38

Следствие выясняет обстоятельства пожара в Чашах, унёсшего жизни трёх человек

Фото: СУ СК России по Курганской области

В Курганской области при пожаре в частном доме погибли три человека, среди них ребёнок. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.