«Бьют окна, достают детей»: Что известно о ЧП с пассажирским поездом в Коми

Фото: МЧС России
Вечером 26 июня стало известно, что около станции Инта в Коми сошел с рельсов пассажирский поезд Воркута-Новороссийск. Все что известно о прошествии на данный момент — в материале «Радио 1».
Поезд в Коми — что случилосьВ Республике Коми, на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги, с рельсов сошел пассажирский поезд №511 Воркута — Новороссийск.
В составе было 14 вагонов, в которых следовали 232 человека. Всего перевернулось 9 вагонов.
Все пассажиры, в том числе пострадавшие, были пересажены в 5 целых вагонов и направлены в Инту. Эвакуацию можно было осуществить только ж/д транспортом из-за того, что крушение произошло в труднодоступной болотистой местности.
На место выехал глава Коми Владимир Уйба.
«Буду координировать спасательную операцию», — сообщил он.В Инте организовали два пункта временного размещения — в отеле и школе.
Причина крушения поезда в КомиВ РЖД сообщили, что предварительной причиной схода поезда стал подмыв железнодорожной насыпи. Предположительно, пути прогнулись над образовавшейся пустотой.
Отметим, что незадолго до ЧП в Коми было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ливня и гроз. Сведенья также были опубликованы на сайтах местных городских администраций.
Население призвали воздержаться от туристических походов, выходов в лес и на водные объекты, а также от поездок и участия в мероприятиях с большим скоплением людей.
Сколько пострадавшихПо последним данным, около 70 человек пострадали,10 из них серьёзно травмированы и находятся в тяжелом состоянии. У всех пострадавших есть мелкие порезы от стекла и травмы от ударов о полки и столы. Большая часть пассажиров получили ушибы головы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и переломы конечностей.
Пострадало 2 ребенка, 14-летнюю девочку в тяжёлом состоянии госпитализируют. Также 7-летнего мальчика и его мать привезли в центральную больницу Инты.
На данный момент за медпомощью обратились 46 человек, рассказали в РЖД.
К счастью, никто не погиб.
Мэрия Воркуты сообщила, что на поезде не было организованных детских групп.
Кадры и видеозаписи с места событий, которые сделали пассажиры, почти сразу появились в соцсетях.
«Вагон перед ним чуть тряхнуло, он даже ничего не понял, спал в это время», — сказал корреспондентам брат одного из пассажиров.Другая пассажирка признается в своем видео с места происшествия, что «чуть не умерла от страха».
«Спасают людей: бьют окна, достают детей», — заявил очевидец крушения поезда
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР уже возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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Алина Юрчак