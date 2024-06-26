Водитель маршрутки помог спасти полицейского при нападении на синагогу в Дербенте

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Стрельба возле синагоги в Дербенте началась 23 июня около 18 часов. Затем к месту начали прибывать полицейские машины, рассказал водитель маршрутного такси по имени Аслан, который оказался в 50 метрах от места происшествия. Мужчина помог спасти раненого правоохранителя.
«Было вечернее время, я приехал с последним рейсом. Высадил людей и вышел из машины. Смотрю – началась стрельба, беготня. Один полицейский бежит и падает, второй бежит в сторону моей машины, и одна сторона у него вся в крови», – поделился Аслан с NEWS.ru.Мужчина помог остановить проезжающий автомобиль, в который посадили раненого, и машина направилась в больницу. Через некоторое время на месте происшествия начался пожар.
Теракт в Дагестане был совершён вечером 23 июня. Вооруженные боевики обстреляли в Дербенте и Махачкале два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным Минздрава республики, погиб 21 человек, в том числе 16 правоохранителей.
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