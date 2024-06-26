Появились первые кадры с места схода пассажирского поезда с путей в Коми

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev
Первые кадры с места схода пассажирского поезда с путей в Коми опубликовали журналисты телеканала РЕН ТВ. На записи можно увидеть, что несколько вагонов опрокинуты на землю. Всего было 14 вагонов.
По данным оперативных служб, число пострадавших может дойти до сотни человек, включая тех, кто получил легкие травмы. Пока сообщается, что пострадали 14 человек.
На место происшествия направляются медики. Следком уже открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и использования железнодорожного транспорта.
А тем временем на границе Белоруссии с Латвией нашли тело гражданина Индии в спальном мешке. Об этом сообщили в погранслужбе республики. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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На место происшествия направляются медики. Следком уже открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и использования железнодорожного транспорта.
А тем временем на границе Белоруссии с Латвией нашли тело гражданина Индии в спальном мешке. Об этом сообщили в погранслужбе республики. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Никита Кротов