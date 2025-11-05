Бьюти-блогер «Кукла Барби» загадочно скончалась после 27 пластических операций
В Бразилии при неясных обстоятельствах скончалась 31-летняя инфлюенсер Барбара Янковски, известная в сети под псевдонимом Boneca Desumana («Нечеловеческая кукла»). Об этом 5 ноября сообщает Daily Star.
Девушку, перенесшую 27 пластических операций и потратившую на изменения внешности более £42 тысяч (около 4,4 млн рублей), нашли мертвой в роскошном таунхаусе в Сан-Паулу.
По данным издания, свой последний день Барбара провела с 51-летним владельцем дома, который нанял её для интимных услуг. Мужчина рассказал полиции, что они вместе употребляли наркотики, после чего блогерша уснула во время просмотра телевизора и больше не проснулась.
Смерть инфлюенсера зарегистрировали как «подозрительную». При осмотре тела эксперты обнаружили травму глаза и необычные следы на спине. Также сообщается, что перед смертью у девушки был сильный приступ кашля. Подруга владельца дома утверждает, что травму Янковски получила при падении.
Барбара была популярна в соцсетях под именами Human Barbie и Boneca Desumana, имея более 55 тысяч подписчиков.
Полиция ожидает результатов медицинской экспертизы, чтобы установить точную причину смерти.
