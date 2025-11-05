Бьюти-блогер «Кукла Барби» загадочно скончалась после 27 пластических операций

05 ноября 2025, 15:19

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Бразилии при неясных обстоятельствах скончалась 31-летняя инфлюенсер Барбара Янковски, известная в сети под псевдонимом Boneca Desumana («Нечеловеческая кукла»). Об этом 5 ноября сообщает Daily Star.