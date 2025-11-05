Тело 21-летней девушки обнаружили в сауне в Тыве
В Кызыле в одной из городских саун обнаружили тело 21-летней девушки. Об этом сообщает Следственный комитет по Республике Тыва на своём официальном сайте.
По данным ведомства, россиянку без признаков жизни нашли вечером 4 ноября в сауне, где она отдыхала в компании молодых людей. Кто именно сообщил о произошедшем в полицию не уточняется.
Предварительно, причиной гибели стал удар электрическим током, несовместимый с жизнью. Следов насильственной смерти криминалисты не выявили.
Точную причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы. Сейчас следователи допрашивают свидетелей.
Читайте также: