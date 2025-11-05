В Хакасии 32 человека пострадали от ожогов глаз в кинотеатре
В Абакане 32 человека, включая 20 детей, обратились в офтальмологию с ожогами сетчатки после сеанса в кинотеатре «Наутилус». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, причиной инцидента стало то, что сотрудник кинотеатра не выключил бактерицидные лампы перед началом сеанса. В результате все присутствовавшие в зале получили поражение сетчатки.
Посетители рассказали, что глаза начали сильно болеть через несколько часов после просмотра. Пострадавшим оказали оперативную медицинскую помощь, угрозы потери зрения у кого-либо нет.
Возбуждено уголовное дело, следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.
