Экс-полицейский убил «Миссис Бурятия 2024» ради денег, а затем покончил с собой
Следователи раскрыли убийство «Миссис Бурятии 2024» Сэсэг Буиновой, пропавшей весной прошлого года. По информации СК, женщину и её знакомого застрелил бывший сотрудник полиции, который позже совершил самоубийство.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», Буинова пропала в ночь на 12 апреля 2024 года вместе со своим знакомым Станиславом. Девушка подрабатывала в такси на Mitsubishi Outlander, а после поездки перестала выходить на связь. Позже автомобиль без номеров нашли во дворе — в салоне были следы крови.
Тела Буиновой и Станислава обнаружили почти через год — 17 марта 2025 года в улан-удэнском микрорайоне Аэропорт. Они лежали на глубине около двух метров в яме гаража, присыпанные землёй и мусором.
Следствие установило, что убийцей оказался бывший полицейский, который после начала мобилизации уехал в США, но не смог получить статус беженца и вернулся в Улан-Удэ. Испытывая финансовые трудности и проблемы с психикой, он напал на Буинову и её спутника, угрожая оружием, заставил отвезти себя в безлюдное место и застрелил обоих.
Позднее мужчина перевёз тела в гараж, спрятал их в яме, а затем убил приятеля, у которого взял машину. Перед самоубийством он поджёг гараж знакомого и попытался напасть ещё на двух человек.
Дело направлено в суд.
