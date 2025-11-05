Экс-полицейский убил «Миссис Бурятия 2024» ради денег, а затем покончил с собой

05 ноября 2025, 13:49

Фото: iStock/Dzurag

Следователи раскрыли убийство «Миссис Бурятии 2024» Сэсэг Буиновой, пропавшей весной прошлого года. По информации СК, женщину и её знакомого застрелил бывший сотрудник полиции, который позже совершил самоубийство.