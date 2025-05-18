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Бьюти-блогера с миллионами подписчиков Владоса Мироса задержали силовики

Владос Мирос (Фото: Instagram* @vladosmiros)

Владос Мирос (Фото: Instagram* @vladosmiros)

В Санкт-Петербурге силовики задержали популярного бьюти-блогера Владоса Мироса (Владислава Мирова) во время его выступления в клубе Department 57. Оперативники также забрали подругу блогера, хореографа Анастасию Лукину. Информацию передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Канал ссылается на слова очевидцев и видео с места происшествия, которое сняли люди. По их словам, силовики провели облаву в заведении на Конногвардейском бульваре и увезли блогера вместе с его подругой.

Уточняется, что некоторые из силовиков были в жилетках центра «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации).

Владос Мирос (Фото: Instagram* @vladosmiros)

Причины задержания Владислава и Анастасии на данный момент неизвестны. Однако других посетителей клуба «облава» не коснулась, хотя новых посетителей внутрь практически не пускают.



«Просто к стенке всех поставили, без жести. Все уже ушли. Сфоткали всех с паспортами, его забрали», — сообщил очевидец.
Владос Мирос имеет более 1,8 млн подписчиков в соцсетях. При этом блог — не единственный способ дохода парня. В 2020 году он руководил тремя салонами женской одежды. Сейчас он пробует себя в качестве диджея, выступая в клубах Москвы и Санкт-Петербурга.

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Четыре человека погибли при ДТП на трассе М-8 в Подмосковье
В Подмосковье четыре человека погибли в ДТП с фурой и автобусом на трассе М-8
18 мая 2025, 01:28

Фото: Telegram @mosoblproc

Четыре человека погибли и еще двое пострадали в результате столкновения грузовика «КамАЗ» и микроавтобуса Mercedes на трассе М-8 «Холмогоры» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своём Telegram-канале.
Авария произошла на 87-м километре автодороги около 14:30 в субботу.

По данным МВД, водитель и ещё один пассажир микроавтобуса госпитализированы с травмами.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть двух и более лиц по неосторожности. Прокуратура взяла расследование под контроль.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге силовики задержали популярного бьюти-блогера Владоса Мироса (Владислава Мирова) во время его выступления в клубе Department 57. У Владоса почти 2 миллиона подписчиков в соцсетях. Оперативники также забрали подругу блогера, хореографа Анастасию Лукину.

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В Калифорнии прогремел мощный взрыв, есть жертвы
NBC: псле мощного взрыва автомобиля в Палм-Спрингсе погиб один человек
18 мая 2025, 00:40

Фото: iStock/GummyBone

Как минимум один человек погиб в результате взрыва автомобиля в калифорнийском городе Палм-Спрингс. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Власти курортного города подтвердили факт инцидента, но не раскрыли деталей, отметив лишь, что взрыв был очень сильным и повредил несколько близлежащих предприятий.

«Там был мощный взрыв», — передал источник канала.
Уточняется, что взрыв ощутили даже люди, которые находились в нескольких километрах от авто. Личность погибшего пока не установлена.

На месте работают экстренные службы, расследующие обстоятельства взрыва. Официальные заявления пока ограничиваются подтверждением факта ЧП без указания возможных версий или подозреваемых.

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В ДТП на МКАДе погиб мотоциклист
17 мая 2025, 21:59

Фото: iStock/ KatarzynaBialasiewicz

Водитель мотоцикла Honda скончался в ДТП на МКАД. Об этом сообщили в Телеграм-канале московской Госавтоинспекции.
Предварительно, на 26-м километре внешней стороны МКАД мотоциклист наехал на стоящую из-за технической неисправности машину Honda. Автомобиль затормозил на проезжей части. Мотоцикл не успел сбавить скорость и влетел в заднюю часть остановившегося транспортного средства. Мотоциклист сразу столкнулся с еще одним автомобилем, который тоже предпринимал попытку избежать ДТП. Из-за удара водитель вылетел из сидения на дорогу.

«Мужчина — водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте», — отмечалось в публикации Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что больше 20 человек погибли, десятки пострадали из-за сильного урагана с торнадо на востоке США

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Москвич напал на маму с ребёнком из-за парковки около детсада
17 мая 2025, 21:37

Фото: iStock/lolostock

Мужчина напал на маму с ребёнком из-за парковки около детского сада. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл в столичном Савёловском районе, около детсада №1575. Мама привезла ребёнка и оставила автомобиль около входа. Вернувшись к машине, она увидела мужчину, с которым вступила в конфликт.

Со слов Маргариты, она отлучилась всего на 5 минут, что не понравилось водителю другого авто, который не смог выехать. Мужчина начал нецензурно выражаться, а затем налетел на женщину и попытался отобрать у неё телефон. Когда ему не удалось этого сделать, он нанёс ей два удара по голове и один в область колена.

В результате, москвичка вызвала полицейских и написала заявление. Маргариту госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у неё подкожную гематому в голове, ушиб мягких тканей колена и кровоподтёки на кисти.

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Из-за шторма в США погибли более 20 человек
17 мая 2025, 21:33

Фото: iStock/ lisatop

Больше 20 человек погибли, десятки пострадали из-за сильного урагана с торнадо на востоке США, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Тысячи домов сильно пострадали, спасатели все еще разбирают завалы.

Серьезный шторм обрушился на штаты Миссури и Кентукки этим вечером. Из-за инцидента многие здания остались без крыш, ветер выбивал окна, вырывал деревья с корнями. Из-за произошедшего практически сотни тысяч человек лишились электричества.

Более всего пострадали города Лондон (Кентукки) и Сент-Луис. В настоящее время поисково-спасательные операции на местах все еще идут. Представители власти отметили, что количество жертв может возрасти.

Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика из Ярославля в одной из египетских гостиниц.

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