Бьюти-блогера с миллионами подписчиков Владоса Мироса задержали силовики

Владос Мирос (Фото: Instagram* @vladosmiros)
В Санкт-Петербурге силовики задержали популярного бьюти-блогера Владоса Мироса (Владислава Мирова) во время его выступления в клубе Department 57. Оперативники также забрали подругу блогера, хореографа Анастасию Лукину. Информацию передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Канал ссылается на слова очевидцев и видео с места происшествия, которое сняли люди. По их словам, силовики провели облаву в заведении на Конногвардейском бульваре и увезли блогера вместе с его подругой.
Уточняется, что некоторые из силовиков были в жилетках центра «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации).
Причины задержания Владислава и Анастасии на данный момент неизвестны. Однако других посетителей клуба «облава» не коснулась, хотя новых посетителей внутрь практически не пускают.
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Уточняется, что некоторые из силовиков были в жилетках центра «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации).
Владос Мирос (Фото: Instagram* @vladosmiros)
Причины задержания Владислава и Анастасии на данный момент неизвестны. Однако других посетителей клуба «облава» не коснулась, хотя новых посетителей внутрь практически не пускают.
Владос Мирос имеет более 1,8 млн подписчиков в соцсетях. При этом блог — не единственный способ дохода парня. В 2020 году он руководил тремя салонами женской одежды. Сейчас он пробует себя в качестве диджея, выступая в клубах Москвы и Санкт-Петербурга.
«Просто к стенке всех поставили, без жести. Все уже ушли. Сфоткали всех с паспортами, его забрали», — сообщил очевидец.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева