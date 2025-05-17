В ДТП на МКАДе погиб мотоциклист

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Водитель мотоцикла Honda скончался в ДТП на МКАД. Об этом сообщили в Телеграм-канале московской Госавтоинспекции.
Предварительно, на 26-м километре внешней стороны МКАД мотоциклист наехал на стоящую из-за технической неисправности машину Honda. Автомобиль затормозил на проезжей части. Мотоцикл не успел сбавить скорость и влетел в заднюю часть остановившегося транспортного средства. Мотоциклист сразу столкнулся с еще одним автомобилем, который тоже предпринимал попытку избежать ДТП. Из-за удара водитель вылетел из сидения на дорогу.
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«Мужчина — водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте», — отмечалось в публикации Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что больше 20 человек погибли, десятки пострадали из-за сильного урагана с торнадо на востоке США
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Ольга Енгалычева