В Калифорнии прогремел мощный взрыв, есть жертвы

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Как минимум один человек погиб в результате взрыва автомобиля в калифорнийском городе Палм-Спрингс. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Власти курортного города подтвердили факт инцидента, но не раскрыли деталей, отметив лишь, что взрыв был очень сильным и повредил несколько близлежащих предприятий.
На месте работают экстренные службы, расследующие обстоятельства взрыва. Официальные заявления пока ограничиваются подтверждением факта ЧП без указания возможных версий или подозреваемых.
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«Там был мощный взрыв», — передал источник канала.Уточняется, что взрыв ощутили даже люди, которые находились в нескольких километрах от авто. Личность погибшего пока не установлена.
На месте работают экстренные службы, расследующие обстоятельства взрыва. Официальные заявления пока ограничиваются подтверждением факта ЧП без указания возможных версий или подозреваемых.
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Мария Моисеева