На северо-западе Москвы произошло массовое столкновение машин
Утром 6 марта в Ходынском тоннеле на северо-западе Москвы столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
По предварительным сведениям, в аварию попали три легковые машины. На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД и оперативные службы города. Они устанавливают все обстоятельства столкновения и проверяют информацию о пострадавших.
Из-за ДТП движение транспорта в сторону центра оказалось сильно затруднено. На участке образовалась пробка. В Дептрансе посоветовали водителям выбирать пути объезда проблемного участка дороги.
