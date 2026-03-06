Достижения.рф

На северо-западе Москвы произошло массовое столкновение машин

В Москве движение в сторону центра затруднено из-за ДТП в Ходынском тоннеле
Фото: Istock/Aleksei Andreev

Утром 6 марта в Ходынском тоннеле на северо-западе Москвы столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».



По предварительным сведениям, в аварию попали три легковые машины. На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД и оперативные службы города. Они устанавливают все обстоятельства столкновения и проверяют информацию о пострадавших.

Из-за ДТП движение транспорта в сторону центра оказалось сильно затруднено. На участке образовалась пробка. В Дептрансе посоветовали водителям выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

Ольга Щелокова

