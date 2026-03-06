На северо-западе Москвы произошло массовое столкновение машин

06 марта 2026, 12:49

В Москве движение в сторону центра затруднено из-за ДТП в Ходынском тоннеле

Фото: Istock/Aleksei Andreev

Утром 6 марта в Ходынском тоннеле на северо-западе Москвы столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».