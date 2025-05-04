Camaro депутата от КПРФ Дубовенко стал виновником ДТП с погибшей женщиной в Туле

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В Туле автомобиль Chevrolet Camaro депутата от КПРФ Дмитрия Дубовенко стал виновником ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщает Mash.
«Все произошло сегодня вечером недалеко от остановки на проспекте Ленина. Водитель Camaro выехал на встречку, в результате чего столкнулись четыре авто: Toyota Camry, Lada Granta, Mercedes-Benz и Camaro», — говорится в сообщении telegram-канала.
Как оказалось, погибшая женщина являлась водителем Camry. Водитель Chevrolet госпитализирован в больницу. Как рассказывают очевидцы, за рулем Camaro находился сам депутат. После случившегося Дубовенко закрыл все свои соцсети.
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