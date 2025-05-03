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Четыре человека пострадали при обвале грунта на стройке в Геленджике Краснодарского края. О происшествии сообщила пресс-служба городской администрации.
«Сегодня в 09:17 на улице Портовая, 1, при проведении строительных работ компанией произошел обвал каменно-скалого грунта. Пострадали четыре человека», — пояснили в администрации города-курорта.
Отмечено, что один пострадавший с ушибами и переломами находится под наблюдением медиков, а еще троих ищут под завалами. На месте работают представители оперативных служб.
В конце апреля сообщалось об обнаружении трупа альпиниста в горах Северной Осетии. Альпинист пропал 18 февраля.
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Никита Кротов