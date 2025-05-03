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Четыре человека пострадали при обвале грунта на стройке в Геленджике

Фото: istockphoto/ilkercelik

Фото: istockphoto/ilkercelik

Четыре человека пострадали при обвале грунта на стройке в Геленджике Краснодарского края. О происшествии сообщила пресс-служба городской администрации.
«Сегодня в 09:17 на улице Портовая, 1, при проведении строительных работ компанией произошел обвал каменно-скалого грунта. Пострадали четыре человека», — пояснили в администрации города-курорта.

Отмечено, что один пострадавший с ушибами и переломами находится под наблюдением медиков, а еще троих ищут под завалами. На месте работают представители оперативных служб.

В конце апреля сообщалось об обнаружении трупа альпиниста в горах Северной Осетии. Альпинист пропал 18 февраля.

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В Калининградской области произошел сбой с электричеством, подачу восстановили
Беспрозванных: энергосистема Калининградской области работает в штатном режиме
03 мая 2025, 21:43

Фото: istockphoto/TebNad

Подача электроэнергии в Калининградской области восстановлена, энергосистема работает штатно. Об этом в Telegram-канале заявил глава региона Алексей Беспрозванных.
«По информации энергетиков, штатно сработала противоаварийная автоматика. Параметры электроэнергетического режима уже приведены в нормативные значения», — сказано в посте чиновника.
По словам губернатора, ситуация контролируется. Сбой подачи электроэнергии в Калининградской области произошел примерно в час дня по Москве (12:00 по Калининграду). Электричества не было в нескольких муниципалитетах.

Ранее глава ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор озвучил план поэтапного подключения подмосковных населенных пунктов после масштабной аварии.

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#мир
#россия
#калининград
#электричество
#новости
#сбой
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Мальчик попытался задушить свою мать за запрет играть в видеоигры
Школьник из Москвы попытался задушить свою мать за запрет играть в Counter-Strike 2
03 мая 2025, 16:07

Фото: iStock/Nestea06

Школьник из Москвы в порыве гнева из-за поражения в компьютерной игре набросился на свою мать. 12-летний мальчик попытался задушить ее в ходе игры в Counter-Strike 2.
По информации Mash, инцидент произошел в квартире дома в районе Кунцево. Как отмечается, мама мальчика несколько раз просила его оторваться от компьютера. После очередного замечания он сорвался и вцепился ей в шею. Женщине удалось отбиться.

Приехавшие медики успокоили школьника. Матери посоветовали обратиться к специалистам для определения психического здоровья сына.

Ранее врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева рассказала о последствиях для детей из-за длительной сессии в видеоиграх. Молодые люди могут столкнуться с проблемами с ЦНС и сердечно-сосудистой системой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Организатор более 60 убийств в России мог сбежать на Украину
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#инцидент
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#компьютер
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Организатор более 60 убийств в России мог сбежать на Украину
Лидер ОПГ Брянска Николай Емельянов мог сбежать на Украину
03 мая 2025, 11:50

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Один из лидеров ОПГ Брянска Николай Емельянов продолжает скрываться от российского правосудия. Не исключается, что организатор более 60 убийств в России может скрываться на Украине.
Брянская ОПГ во главе с Емельяновым (Емеля) была кошмаром для нескольких российских регионов в 2000-е годы. Их преступления в основном происходили в Брянской, Калужской и Смоленской областях. Они занимались заказными убийствами авторитетных лиц, в том числе и воров в законе.

В 2009-м году правоохранительные органы задержали одного из киллеров банды. Он пошел на сотрудничество со следствием и начал сдавать всех своих сообщников. Однако Емельянову удалось скрыться, покинув Россию.

По информации SHOT, силовые органы считают, что Емеля, скорее всего, скрывается в одной из европейских стран по поддельным документам.

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#преступники
#следствие
#украина
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В США перевернулась фура, на автотрассу высыпались монеты на сотни тысяч долларов
В Техасе из перевернувшейся фуры на автотрассу высыпались монеты на $800 тысяч
03 мая 2025, 03:04

Фото: iStock/underworld111

Власти Техаса перекрыли автотрассу после аварии грузовика, перевозившего миллионы десятицентовых монет. Об этом сообщает The New York Times.
18-колесный грузовик перевернулся под Элвордом незадолго до рассвета, рассыпав часть груза на все полосы движения. Для уборки 8 миллионов долларов в монетах привлекли коммунальную технику с промышленными пылесосами и полицейских с лопатами. Движение восстановили через 14 часов.

Мэр города Калеб Кавинесс отметил необычность использования вакуумных машин, обычно применяемых для очистки канализаций.

«Для меня самым забавным было то, что они собирали десятицентовики с помощью вакуумных грузовиков, которые используются для откачки сточных вод и подобных вещей», — заявил он.
ФСБ задержала женщину, планировавшую теракт в Дагестане на День Победы 9 мая
ФСБ задержала женщину, планировавшую теракт в Дагестане на День Победы 9 мая
Водитель и охранник транспорта получили легкие травмы, их госпитализировали и вскоре выписали. Основная часть монет была собрана, но инцидент вызвал длительные задержки на одном из ключевых шоссе штата.

Ранее сообщалось, что судья ООН получила срок за принуждение к рабскому труду в Великобритании. Лидия Мугамбе из Уганды была приговорена к 6 годам и 4 месяцам тюрьмы. Мугамбе, назначенная в 2023 году членом МОМУТ и обучавшаяся в докторантуре Оксфорда, использовала свой статус для эксплуатации соотечественницы.

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#грузовик
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#травмы
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#инцидент
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Судья ООН получила срок за принуждение к рабскому труду в Великобритании
Судья ООН Мугамбе получила в Британии более 6 лет за принуждение к рабскому труду
03 мая 2025, 02:36

Фото: iStock/FabrikaCr

Судья Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) ООН Лидия Мугамбе из Уганды приговорена в Великобритании к 6 годам и 4 месяцам тюрьмы за организацию рабского труда. Об этом сообщает The Guardian.
Мугамбе, назначенная в 2023 году членом МОМУТ и обучавшаяся в докторантуре Оксфорда, использовала свой статус для эксплуатации соотечественницы. Жертву заставили бесплатно работать горничной и няней для её детей. Половину срока 50-летняя Мугамбе проведет в заключении, остальное время — условно.

Ранее суд установил, что она в сговоре с угандийским дипломатом незаконно привезла женщину в Британию, чтобы «упростить себе жизнь».

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