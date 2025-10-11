«Camry» с сюрпризом: в Махачкале покупатель прострелил ногу продавцу за битую машину

11 октября 2025, 18:00

В Махачкале мужчина открыл стрельбу по продавцу автомобиля

Фото: Istock / guruXOOX

В Махачкале произошла перестрелка из-за неудачной сделки с автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.