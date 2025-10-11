«Camry» с сюрпризом: в Махачкале покупатель прострелил ногу продавцу за битую машину
В Махачкале мужчина открыл стрельбу по продавцу автомобиля
В Махачкале произошла перестрелка из-за неудачной сделки с автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Конфликт вспыхнул между покупателем и продавцом Toyota Camry. Покупатель приобрёл машину, уверенный, что она не была в авариях, однако вскоре выяснил, что автомобиль ранее участвовал в ДТП.
Продавец пообещал компенсировать часть суммы, но вскоре исчез и перестал выходить на связь.
Разъярённый мужчина отыскал обманщика и в ходе ссоры выстрелил ему в ногу из пистолета. После этого между ними завязалась драка, которую прервали прибывшие полицейские.
