CBS News: в Атлантике отец прыгнул за борт лайнера вслед за упавшей дочерью
В Атлантическом океане на лайнере Disney Dream произошел чрезвычайный случай — мужчина прыгнул за борт вслед за упавшей дочерью. Об этом сообщает CBS News.
Инцидент произошел в воскресенье, 29 июня, когда корабль возвращался с Багамских островов во Флориду. По словам пассажиров, девочка случайно сорвалась с четвертой палубы, после чего ее отец мгновенно последовал за ней.
Экипаж действовал оперативно: спустил спасательную шлюпку и развернул судно, чтобы найти выпавших пассажиров. Отец с дочерью продержались на воде более 10 минут до прибытия помощи.
«Корабль двигался быстро, так быстро, что просто невероятно, как быстро люди превратились в крошечные точки в море, а затем мы потеряли их из виду», — рассказал очевидец.В Disney Cruise Line поблагодарили команду за спасение. Причины падения ребенка остаются неясными — на палубе установлены защитные ограждения.