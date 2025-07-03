CBS News: в Атлантике отец прыгнул за борт лайнера вслед за упавшей дочерью

03 июля 2025, 20:06

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В Атлантическом океане на лайнере Disney Dream произошел чрезвычайный случай — мужчина прыгнул за борт вслед за упавшей дочерью. Об этом сообщает CBS News.





Инцидент произошел в воскресенье, 29 июня, когда корабль возвращался с Багамских островов во Флориду. По словам пассажиров, девочка случайно сорвалась с четвертой палубы, после чего ее отец мгновенно последовал за ней.



Экипаж действовал оперативно: спустил спасательную шлюпку и развернул судно, чтобы найти выпавших пассажиров. Отец с дочерью продержались на воде более 10 минут до прибытия помощи.

«Корабль двигался быстро, так быстро, что просто невероятно, как быстро люди превратились в крошечные точки в море, а затем мы потеряли их из виду», — рассказал очевидец.