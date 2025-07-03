В Индии трое мужчин отравили пять тигров, чтобы отомстить за съеденную корову
В индийском штате Карнатака задержали троих мужчин, которые накормили ядом тигрицу и ее четырех детенышей. Об этом сообщает индийское информационное агентство IANS.
Правоохранители установили личности всех подозреваемых: одного из них зовут Мадараджу, второго — Нагараджу, третьего — Конаппа. Все они родом из деревни Коппа. Задержанные признались, что хотели отомстить за свою корову по кличке Кенчи, которую, по их словам, задрала тигрица.
Хозяин животного, Мадараджу, рассказал об этом Нагараджу, после чего они решили расправиться с хищниками. Мужчины купили пестициды и добавили их в тушу коровы. На следующий день кошачье семейство съело отравленное мясо. Причастность третьего подозреваемого не раскрывается.
Отмечается, что Мадараджу даже праздновал смерть тигров. Позже он попытался скрыться, но его выследили и арестовали. К тому моменту полицейские успели задержать его отца Шиванну, который взял вину на себя, чтобы защитить сына.
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