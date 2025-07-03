На россиянку завели уголовное дело за публикацию в соцсети

Жительнице Махачкалы грозит 7 лет за оправдание терроризма в мессенджере
Фото: iStock/Tippapatt

В Дагестане задержали жительницу Махачкалы за оправдание терроризма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СК РФ.



По данным следствия, женщина разместила аудиозапись соответствующего содержания в открытом канале одного из мессенджеров. Следствие квалифицировало действия подозреваемой по части 2 статьи 205.2 УК: «Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.

В настоящее время следователи работают над сбором и закреплением доказательной базы по делу.

Перед этим сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о халатности после жалобы жителей саратовского села на цыган.

Лидия Пономарева

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