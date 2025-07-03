На россиянку завели уголовное дело за публикацию в соцсети

03 июля 2025, 16:54

Жительнице Махачкалы грозит 7 лет за оправдание терроризма в мессенджере

Фото: iStock/Tippapatt

В Дагестане задержали жительницу Махачкалы за оправдание терроризма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СК РФ.