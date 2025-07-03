В США мужчина утопил трехмесячного сына в ведре с порошком, чтобы проучить жену

03 июля 2025, 19:40

Фото: iStock/feri ferdinan

В США отец утопил трехмесячного сына в ведре со стиральным порошком. Таким образом мужчина пытался «преподать жене урок». Об этом сообщает американское издание Local12.





Трагические события произошли прошлым летом. 10 августа 2024 года медики вызвали полицию после обращения женщины с признаками домашнего насилия. Как узнали правоохранители, на нее напал с монтировкой и гаечным ключом 29-летний супруг. В тот момент пострадавшую больше волновал маленький ребенок, которого мужчина увез в неизвестном направлении. Однако тот отрицал причастность к исчезновению малыша, взяв на себя ответственность только за избиение супруги.



Полицейские дважды проводили обыск дома. Если в первый раз они ничего не нашли, то во второй находка была ужасающей: в ведре на кухне плавал мертвый младенец. Экспертиза показала, что ребенок умер от удушения из-за погружения в мыльную воду. Заместитель прокурора округа Типпекано Элис Мэдиган заявила, что мужчина признался в содеянном и объяснил свой мотив.

«Обвиняемый хотел преподать своей жене и всем женщинам урок. Этим он хотел показать, что к мужчинам нельзя проявлять неуважение», — рассказала Мэдиган.