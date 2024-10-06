Изнасиловали шваброй и сожгли пах раскаленным ножом: в Крыму поймали подозреваемых в пытках

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В Крыму в больницу попал 28-летний школьный охранник, которого неизвестные избили, изнасиловали шваброй, а после сожгли область паха раскаленным ножом. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza». Отмечается, что полиция уже задержала подозреваемых в пытках.
По информации издания, мужчину мучали 36-летняя Софья и 33-летний гражданин Таджикистана Нусратуллои, чтобы отомстить за общение с 17-летней дочерью женщины. Претензии к охраннику у них возникли уже давно. В середине августа они обвиняли его в похищении девочки, даже вывезли в лес и избили. Однако вскоре выяснилось, что подросток просто сбежала из дома и все это время жила у подруги в Севастополе.
Издание отмечает, что у охранника есть задержка развития, он не женат и не состоит в отношениях. Раньше работал на виноградных плантациях, а недавно устроился охранником в школу.
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«Однако, предварительно, общение Нурлана с девушкой не заканчивалось, и в конце сентября он получил от нее сообщение с приглашением зайти к ней домой. Там его уже и поджидали неизвестные», — говорится в материале.
Издание отмечает, что у охранника есть задержка развития, он не женат и не состоит в отношениях. Раньше работал на виноградных плантациях, а недавно устроился охранником в школу.
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Данил Пономарев