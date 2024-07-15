CBS: подозреваемый в покушении на Трампа состоял в клубе спортивной стрельбы

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Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс чил членом клуба спортивной стрельбы. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Глава клуба Билл Селлито подтвердил в беседе с журналистами, что стрелок действительно посещал этот клуб. Однако иную информацию о нём директор не разгласил из-за продолжающегося расследования.
Ранее сотрудники ФБР на специальном брифинге заявили, что ищут данные о том, посещал ли подозреваемый тиры или стрелковые клубы, чтобы учиться обращаться с оружием и оттачивать стрельбу.
Покушение на Трампа было совершено в субботу во время его публичного выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. 20-летний Крукс прятался в 100 метрах от сцены на крыше здания. Он произвёл несколько выстрелов, попав политику в ухо. Стрелка ликвидировали.
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Ранее сотрудники ФБР на специальном брифинге заявили, что ищут данные о том, посещал ли подозреваемый тиры или стрелковые клубы, чтобы учиться обращаться с оружием и оттачивать стрельбу.
Покушение на Трампа было совершено в субботу во время его публичного выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. 20-летний Крукс прятался в 100 метрах от сцены на крыше здания. Он произвёл несколько выстрелов, попав политику в ухо. Стрелка ликвидировали.
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Анастасия Чинкова